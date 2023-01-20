Başkan Kavuş, çocukların karne sevincine ortak oldu

Erdoğan Gül

2022-2023 eğitim ve öğretim yılının yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte Meram’da okuyan öğrenciler de, merak ve heyecanla bekledikleri karnelerine kavuştular. Meram Ahmet Azmi – Makbule Elberk İlkokulu öğrencileri de karnelerini Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’un elinden aldılar. Okulu ziyaretinde Başkan Kavuş’a, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca da eşlik etti. İlkokulun minik öğrencileri Başkan Mustafa Kavuş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Koca’yı çiçeklerle karşıladılar. Kavuş ve Koca daha sonra sınıfları tek tek dolaşarak öğrencilerin karnelerini dağıttılar.

Başkan Kavuş: Çocuklarımız, çok çalışarak iyi bir tatili haketti

Karnelerini dağıttığı tüm öğrencilere öncelikle ikinci yarıyıl dönemi sonrasında da tüm eğitim hayatlarında başarılar dileyen Başkan Mustafa Kavuş, öğrencileri tek tek tebrik ederek, tatil döneminde bol bol dinlenmelerini fakat kitap okumayı da ihmal etmemeleri tavsiyesinde bulundu. Başkan Kavuş, “Bir eğitim ve öğretimin daha yarı yıl tatiline giriyorsunuz. Tatil sizlerin en doğal hakkı. Çok ders çalıştınız, kitap okudunuz, ödevlerinizi yaptınız. Hepinizi canı gönülden kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Sizlerin heyecanına ve mutluluğuna ortak olmak istedim. Kitaplarınızı okuyun, bol bol dinlenin ve oyun oynayın. Ama sanal oyunlardan çok daha fazla gerçek oyunlar oynayın. Çünkü arkadaşlarınızla, abilerinizle, ablalarınızla oynayacağınız gerçek oyunlar sizlerin fiziki ve ruhsal gelişiminizde önemli rol oynar” diye konuştu.

Başkan Kavuş: Onların yüzlerindeki gülümseme eksik olmasın diye çalışıyoruz

Meram Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca ile birlikte çocukların yarıyıl tatilini güzel geçirmelerini sağlayacak hediyeler takdim ettiklerini söyleyen Başkan Mustafa Kavuş, karne dağıtımı ile ilgili yaptığı açıklamada ayrıca şu görüşlere de yer verdi; “Çocuklarımız yarıyıl tatiline girdi. Çocuk, yarıyıl tatili ve kar özdeşleşmiştir. Kar yağmadı şu ana kadar. İnşallah yağar da aldıkları karneler, anne babalarının ve bizim hediyelerimizle birlikte iyi bir tatil dönemi de geçirirler. İkinci döneme dinlenmiş ve dingin olarak girerler. Bizler, sadece kendi çocuklarımız için değil tüm çocuklarımız için varız. Yüzlerindeki gülümseme hiç eksik olmasın diye çalışıyoruz. Çünkü çocuk hayattır. Özellikle anasınıfı ve birinci sınıf öğrencilerimizin ilk karne heyecanları gözlerinden okunuyordu. Onlara karne dağıtırken bizler de eski günlerimize gittik. O günlerdeki heyecanı yeniden yaşadık. Allah tüm çocuklarımıza hayırlı, sağlıklı ömür versin.” Başkan Kavuş büyük fedakarlıklarla çocukları yetiştiren tüm öğretmenlere de teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.