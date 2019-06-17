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Başkan Gültak’tan, Milli Takım çağrısı

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 14 Kasım 2019 tarihinde oynanacak Türkiye-İzlanda maçının Mersin’de gerçekleşmesi için Spor Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu’na çağrıda bulundu.

17 Haziran 2019 Pazartesi 11:44
Başkan Gültak’tan, Milli Takım çağrısı

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 14 Kasım 2019 tarihinde oynanacak Türkiye-İzlanda maçının Mersin’de gerçekleşmesi için Spor Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu’na çağrıda bulundu. Gültak, "Bu maç Mersin’in hakkı" dedi.


Başkan Gültak, Spor Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu’na Mersin Stadı’ndan çağrıda bulundu. Mersin’in Akdeniz Oyunları’nda önemli bir uluslar arası organizasyona ev sahipliği yaptığının ve bu organizasyondan yüzünün akıyla çıktığının altını çizen Gültak, "Akdeniz Oyunları için kentimizde yapılan tesisler atıl durumda kalmamalı, bu tesisler ülkemizde gerçekleşecek uluslararası ve ulusal sportif organizasyonlara ev sahipliği yapmalıdır” dedi.


Mersin’in bir bütün olarak Türkiye - İzlanda maçının kentte gerçekleşmesini istediğini vurgulayan Gültak, "Bu çağrımız karşılık bulmalı ve Spor Bakanlığımız ile Türkiye Futbol Federasyonumuz, 14 Kasım 2019 tarihinde yapılacak Türkiye - İzlanda maçının Mersin’de oynanmasına karar vermelidir. Ayrıca hatırlatmak isterim ki, milli takımlarımız kentimizde oynadıkları hiçbir müsabakayı kaybetmemiştir. Bu uğuru devam ettirelim” diye konuştu.


Bazı spor karşılaşmaları ve turnuvaların, Mersin’de gerçekleşmesinin kentin özellikle uluslararası ölçekte tanınmasına katkı sunmasının yanı sıra kente sosyal ve ticari bir hareketlilik getireceğine de işaret eren Gültak, “Spor, aynı zamanda barış ve kardeşliktir. Uluslararası ve ulusal müsabakaların bazılarının kentimizde gerçekleşmesi, ayrımsız bütün sporseverlerimizde heyecan oluşturacak ve ortak bir sevinç oluşturarak, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirecektir. Nitekim bu önemli maçın kentimizde oynanması ile ilgili bütün partilerden temsilciler, sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluşlar tek vücut olmuşlardır. Bu çağrının yanıt bulmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 11:44
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