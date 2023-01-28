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Aktüel Başkan Erdoğan'ı görebilmek için hastaneye gitmedi
Aktüel

Başkan Erdoğan'ı görebilmek için hastaneye gitmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek için geldiği tören alanında fenalaşan yaşlı kadın, hastaneye gitmemek için sağlık görevlilerine direndi. Erdoğan’ı çok sevdiğini söyleyerek gözyaşları döken yaşlı kadın, ayakta yapılan tedavisinin ardından alana geri döndü.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 16:21:00 - 2023-01-28 16:21:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Özay Gönlüm Meydanı’nda yapacağı toplu açılış törenin yapılacağı alana gelerek ayakta bekleyen yaşlı kadın, bir anda fenalaştı.

Sağlık ekiplerince hastaneye götürülmek için sedyeye bindirilen kadın, Erdoğan’ı çok sevdiği ve görmek istediği için demir bariyerlere tutunarak hastaneye gitmeyi reddetti.

Yaşlı kadın ikna edilemeyince bir sağlık personeli miting alanında kurulan sağlık çadırında ayakta yapılan tedavinin ardından tekrardan miting alanına getirileceğini söyleyerek yaşlı kadını ikna etti.

Tansiyonu ölçüldüğü sırada duygularına hakim olamayarak ağlayan kadın, yapılan tedavinin ardından miting alanına geri döndü.

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