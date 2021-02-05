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Aktüel Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı
Aktüel

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı

Başkan Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel'in ailesine taziye dileklerini iletti.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 14:53:00 -
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin El Bab kentinde el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında meydana gelen patlama sonucu şehit olan Demirel'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

El Bab'da şehit oldu

Suriye'nin El- Bab kentinde el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında meydana gelen patlamada, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel şehit oldu. Şehit Demirel'in acı haberi, Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde oturan ailesine ulaştı.

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