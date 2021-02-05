Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı
Başkan Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel'in ailesine taziye dileklerini iletti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin El Bab kentinde el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında meydana gelen patlama sonucu şehit olan Demirel'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
El Bab'da şehit oldu
Suriye'nin El- Bab kentinde el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında meydana gelen patlamada, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel şehit oldu. Şehit Demirel'in acı haberi, Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde oturan ailesine ulaştı.