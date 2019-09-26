0553 313 94 23

Başkan Erdoğan'dan 'Preveze Deniz Zaferi' mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Preveze Deniz Zaferi'nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

26 Eylül 2019 Perşembe 22:07
Başkan Erdoğan'dan 'Preveze Deniz Zaferi' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü" dolayısıyla yayınladığı mesajda "Deniz Kuvvetlerimizin, birikimi, donanımı, disiplini ve nitelikli personeliyle mazide ve günümüzde olduğu gibi gelecekte de üstleneceği tüm görevleri eksiksiz yerine getireceğine inancımız tamdır" dedi.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Türkiye'nin denizden gelecek tehditlere karşı savunulması, denizlerdeki menfaatlerinin korunması ve kollanması görevlerini üstün bir vazife anlayışıyla yerine getiren, köklü bir maziye sahip olan Deniz Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, "Hiçbir zaman ödün vermediğimiz barışçı dış politikamıza da değerli katkılarda bulunan, geçmişten bugüne taşıdığı bilgi birikimi, engin tecrübesi ve donanımıyla bugün de etkin ve caydırıcı konumunu sürdüren Deniz Kuvvetlerimiz, sahip olduğu üstün niteliklerle bizleri gururlandırmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Deniz Kuvvetlerinin, Türk tarihindeki en görkemli zaferlerden olan Preveze Deniz Zaferi başta olmak üzere, devraldığı zengin mirasa her zaman sahip çıktığı ve taşıdığı sorumluluğun bilinciyle her geçen gün daha da güçlendiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"1538’te Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki denizcilerimizin kazandığı, Akdeniz'i bir Türk gölü haline getiren Preveze Deniz Zaferi'yle ordumuz, kara harekatlarındaki başarısını denizlerimize de taşımış, donanmamızın gücünü tüm dünyaya kanıtlamıştır. Deniz Kuvvetlerimizin, birikimi, donanımı, disiplini ve nitelikli personeliyle mazide ve günümüzde olduğu gibi gelecekte de üstleneceği tüm görevleri eksiksiz yerine getireceğine inancımız tamdır. Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nde vatanı için mücadele eden bütün kahramanlarımızı ve şehitlerimizi şükranla anıyor, Deniz Kuvvetlerimizin tüm mensuplarını en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 22:07
  1. 'Preveze Deniz Zaferi'
  2. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdoğan'dan 'Preveze Deniz Zaferi' mesajı
    1. Başkan Erdoğan'dan 'Preveze Deniz..
    2. Temel Karamollaoğlu ile Meral Akşener..
    3. Cübbeli Ahmet Hoca’dan deprem..
    4. Deprem anında neler yapılabilir?
    5. Uzmanlardan depremin psikolojik..
    6. İstanbul depremin ardından mobil..
    7. İstanbul'daki depremin ardından..
    8. Yarın (27 Eylül) Cuma günü cuma..
    9. Fuat Oktay açıkladı: İstanbul'da yarın..
    10. İstanbul'da büyük bir deprem olacak..
    11. Rusya'dan kritik hamle! Suriye'deki..
    12. ABD duyurdu: Esed kimyasal silah..
    13. Fay hattı nedir? İstanbul’da kaç tane..
    14. Depremin ardından kalp krizi geçiren..
    15. Kule'den pilotlara deprem uyarısı!..
    16. Sinekler tarafından kanları emilerek..
    17. İsrail, Mescid-i Aksa'nın kapılarını..
    18. Cuma günü namaz için çağrı..
    19. O paylaşımlar ortalığı karıştırdı!..
    20. Kocaeli’nde yarın okullar tatil mi 27..
    21. Davutoğlu'ndan İstanbul depremi..
    22. İstanbul depremi röportaj esnasında..
    23. Yalova’da yarın okullar tatil mi 27..
    24. İstanbul'da yarın okullar tatil mi?..
    25. İstanbul'da yarın okullar tatil mi son..
    26. Bursa'da yarın okullar tatil mi 27..
    27. Karar yazarı Ahmet Davutoğlu ve Ali..
    28. İstanbul depremi sonrası Avcılar..
    29. İstanbul'da deprem sonrası acı haber!..
    30. İstanbul'da hangi semtler tehlike..
    Yeni partilerin tuzağını İngilizler açığa çıkardı! 'Ali Babacan bunu yaparsa Ekrem İmamoğlu başkan olur'
    Yeni partilerin tuzağını İngilizler açığa çıkardı! 'Ali Babacan bunu yaparsa Ekrem İmamoğlu başkan olur'
    "Erdoğan sizi böyle rezil eder"
    "Erdoğan sizi böyle rezil eder"
    Selvi’den dikkat çeken iddia! Akşener’den ittifak için AK Parti’ye ilginç teklif
    Selvi’den dikkat çeken iddia! Akşener’den ittifak için AK Parti’ye ilginç teklif
    Zamanlaması dikkat çekti! Yunan basınından alçaklık
    Zamanlaması dikkat çekti! Yunan basınından alçaklık
    Binali Yıldırım'ın yeni görevini açıkladı! 'Beştepe'ye taşınacak ve...'
    Binali Yıldırım'ın yeni görevini açıkladı! 'Beştepe'ye taşınacak ve...'

    Günün Karikatürü

    27 Eylül 2019
    Mahkeme başkanının sorusuna şaşırtan cevap! 'Benim evlilik anlayışım bu'
    Mahkeme başkanının sorusuna şaşırtan cevap! 'Benim evlilik anlayışım bu'
    Başkan Erdoğan'dan o bakana flaş çağrı: Sen bildiğin yolda yürü
    Başkan Erdoğan'dan o bakana flaş çağrı: Sen bildiğin yolda yürü