Başkan Erdoğan'dan doğalgaz için bir müjde daha! Yüzde 42 indirim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ibadethanelerde, cemevlerinde kullanılan doğalgazda indirim yapıldığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ibadethanelerde, cemevlerinde kullanılan doğalgazda indirim yapıldığını duyurdu. Sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğalgazda da değişen oranlarda indirim geldi.
Doğalgaz fiyatına indirim yapıldı.
Kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından duyurdu.
Alınan karara göre ibadethanelerde, cemevlerinde kullanılan doğalgazda yüzde 42,73 indirim yapıldı.
Ayrıca sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 13,10 ile yüzde 25,11 arasında indirim geldi.
Elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza ise yüzde 12,73 oranında indirmi geldi.