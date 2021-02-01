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Aktüel Başkan Erdoğan'dan "Barış Manço" mesajı
Aktüel

Başkan Erdoğan'dan "Barış Manço" mesajı

Barış Manço'nun vefatının 22'nci yıl dönümü dolayısıyla bir paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müzik dünyamızın kıymetli duayenlerinden biri olan, 7'den 77'ye herkesin hafızasında çok çok farklı bir yer edinen Barış Manço'yu vefatının 22. yılında rahmetle ve saygıyla yad ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 16:42:00 -
Başkan Erdoğan'dan "Barış Manço" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanatçı Barış Manço'nun vefatının 22'nci yıl dönümü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan, sosyal medya hesabından Barış Manço ile çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Müzik dünyamızın kıymetli duayenlerinden biri olan, 7'den 77'ye herkesin hafızasında çok çok farklı bir yer edinen Barış Manço'yu vefatının 22. yılında rahmetle ve saygıyla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

 

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