Başkan Erdoğan'dan "Barış Manço" mesajı

Barış Manço'nun vefatının 22'nci yıl dönümü dolayısıyla bir paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müzik dünyamızın kıymetli duayenlerinden biri olan, 7'den 77'ye herkesin hafızasında çok çok farklı bir yer edinen Barış Manço'yu vefatının 22. yılında rahmetle ve saygıyla yad ediyorum" ifadelerine yer verdi.