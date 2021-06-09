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Aktüel Başkan Erdoğan'dan "Aybüke Yalçın" mesajı
Aktüel

Başkan Erdoğan'dan "Aybüke Yalçın" mesajı

4 yıl önce Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen müzik öğretmeni Aybüke Yalçın ile ilgili bir paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Aybüke Yalçın evladım, ömrünün baharında seni bizden ayıran hainlerle mücadelemiz sürecek. Mekanın cennet olsun kızım" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 15:47:00 - 2021-06-09 15:48:40
Başkan Erdoğan'dan "Aybüke Yalçın" mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4 yıl önce Batman'ın Kozluk ilçesinde, PKK terör örgütünün saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ı andı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Erdoğan, "Tayini Batman Kozluk'a çıktığında 'bayrağımızın olduğu her yer bizim' demiş, o bayrağa duyduğu aşkla görevinin başına gitmişti. O bayrak uğruna şehit oldu. Aybüke Yalçın evladım, ömrünün baharında seni bizden ayıran hainlerle mücadelemiz sürecek. Mekanın cennet olsun kızım" ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın fotoğrafına da yer verdi.

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Yorumlar

Turan

Reisim iyiki varsin
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