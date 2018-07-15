Başkan Erdoğan Kısıklı'ya geldi
15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü kapsamında yapılacak etkinliklere katılmak üzere İstanbul'a gelen Başkan Erdoğan, Kısıklı'daki konutuna geçti.15 Temmuz 2018 Pazar 19:09
15 Temmuz hain darbe girişiminin 2'inci yıl dönümü kapsamında yapılacak etkinliklere katılmak üzere İstanbul'a gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutuna geçti. Başkan Erdoğan'ın evinin çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü. Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutuna geldi.
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