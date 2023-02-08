Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'a gitti
Başkan Erdoğan, Elbistan ve Pazarcık merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gitti.
Esenboğa Havalimanından uçakla Kahramanmaraş'a giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunacak, çalışmaları yerinde koordine edecek.
Erdoğan'ın, Kahramanmaraş kent merkezindeki ziyaretinde çadır kente uğraması, ardından Pazarcık'a gitmesi bekleniyor.
Başkan Erdoğan'ın, daha sonra Hatay'da da inceleme yapması planlanıyor.