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Başkan Erdoğan Avrupa’ya şart koştu! Destek görmezsek sınırları açarız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın, Türkiye'deki 1 ila 2 milyon Suriyeli mültecinin geri dönüşü için projelere destek vermemesi durumunda, sınırların açılacağını söyledi.

26 Ekim 2019 Cumartesi 15:55
Başkan Erdoğan Avrupa’ya şart koştu! Destek görmezsek sınırları açarız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'na katıldı. Toplantıya, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de katıldı.

Burada konuşma yapan Erdoğan, Suriyeli mültecilere dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"Sınırları açarız"

Erdoğan, "Ülkemizdeki 3 milyon 650 bin Suriyelinin ilk etapta 1 ila 2 milyon arasındaki kısmının geri dönüşü için geliştirdiğimiz projelere destek verilmezse sınırlarımızı açmaktan başka çaremiz kalmaz. Açarız sınırları yürüsünler Avrupa'ya." dedi.

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 15:55
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Fenerbahçe
  3. suriyeli mülteciler

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  • hamdihamdi1 sa önce
    önce gurubun idamla ilgili yasayı getirsin önüne imzala yada babacana davutogluna bırak partiyi
  • Nogay AdigeNogay Adige2 sa önce
    Aç Reis nolursun aç.  bu avrupalılar hakkımızdaki yalan suçlamalara son versinler. Hep Kürtleri öldürüyor Türkiye diye haber yayıyor. Fitneci AB kendi içiyle uğraşsın, ne olur bir an önce aç. Bizde kırtulalım onlarda...

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