Başkan Erdoğan Avrupa’ya şart koştu! Destek görmezsek sınırları açarız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın, Türkiye'deki 1 ila 2 milyon Suriyeli mültecinin geri dönüşü için projelere destek vermemesi durumunda, sınırların açılacağını söyledi.26 Ekim 2019 Cumartesi 15:55
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'na katıldı. Toplantıya, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de katıldı.
Burada konuşma yapan Erdoğan, Suriyeli mültecilere dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
"Sınırları açarız"
Erdoğan, "Ülkemizdeki 3 milyon 650 bin Suriyelinin ilk etapta 1 ila 2 milyon arasındaki kısmının geri dönüşü için geliştirdiğimiz projelere destek verilmezse sınırlarımızı açmaktan başka çaremiz kalmaz. Açarız sınırları yürüsünler Avrupa'ya." dedi.
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