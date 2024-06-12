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Gündem Başkan Erbaş'tan 'boykot' çağrısı!
Gündem

Başkan Erbaş'tan 'boykot' çağrısı!

Yeniakit Publisher
2024-06-12 23:53:00 - 2024-06-12 23:56:59

Ülke TV canlı yayınında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, siyonist İsrail'e destek veren firmalarla yahudinin mallarının boykot edilmesi için çağrısını yineledi.

Gazze'de soykırım 7 Ekim'den beri aralıksız sürerken, şehit edilenlerin sayısı resmi rakamlara göre 40 bine yaklaştı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ülke TV canlı yayınında siyonistin saldırılarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Boykotun önemini hatırlatan Prof. Erbaş, "Boykota devam etmemiz lazım. Bu zalimlerin zulmünü durdurabilmemiz için elimizden ne geliyorsa onu yapmamız lazım." dedi.

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