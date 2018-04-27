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Başkan duyurdu! Beşiktaş'a Boyko müjdesi

Dinamo Kiev Başkanı Igor Surkis, Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Boyko'nun bonservisini alabileceklerini ancak siyah-beyazlı takım ile anlaşmaları gerektiğini söyledi.

27 Nisan 2018 Cuma 19:52
Başkan duyurdu! Beşiktaş'a Boyko müjdesi

Dinamo Kiev Başkanı Igor Surkis, takımda kiralık olarak oynayan Denys Boyko'nun bonservisini Beşiktaş'tan almak istediklerini söyledi.

Boyko'nun isteğinin önemli olduğunu kaydeden başkan, "Öncelikle Boyko kendisi takımda kalmak istediğini söylemeli. Sanırım onun öyle bir isteği var, bizim taraftan da bir ilgi var. Denys uzun süre oynamamasına rağmen, burada iyi bir seviyede olduğunu ve daha da iyiye gittiğini gösterdi" dedi.

"TÜRK KULÜBÜ İLE ANLAŞMA ZEMİNİ BULMALIYIZ"

Beşiktaş ile anlaşmaları gerektiğini vurgulayn Surkis, "Eğer iki taraf da isterse, tabii ki Boyko'nun bonservisini almak için elimizden geleni yapacağız. O bizim öğrencimiz ve ona büyük saygımız var. Ancak Beşiktaş ile uzun süreli bir sözleşmesi var ve Türk kulübü ile anlaşma zemini bulmalıyız." ifadelerini kullandı.

''BENİ SATMALARI DAHA MANTIKLI''

Sözleşmesinde 3.3 milyon Euro ücret karşılığında bonservisinin alınabileceği maddesi bulunan Boyko, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Bu ücretin daha az olmasını bekliyorum. Beşiktaş'ın da aynısını düşünmesini umuyorum. Onlar da beni kadroda düşünmüyorsa bir karar vermeliler. Oynayan bir kalecileri var. Kurala göre kadroda Türk kaleci de olması gerekiyor. Beşiktaş'ın beni satması daha mantıklı. Ama buna karar verecek tabii ki ben değilim" diye konuşmuştu.

Bu sezon Dinamo Kiev'de 13 maçta forma giyen Boyko, 11 gol yedi ve 6 kez kalesini gole kapadı. 30 yaşındaki kalecinin Beşiktaş ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. (Sporx)

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 19:52
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