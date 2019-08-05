0553 313 94 23

Başkan Dutlulu, 300 kişi ile birlikte doğa yürüyüşüne katıldı

Akhisar Belediyesi Zinde Yaşam Kulübü’nün sağlıklı yaşam ve sportif faaliyetlerin artması amacıyla gerçekleştirdiği doğa yürüyüşü bu hafta Yeniceköy Mahallesi parkuru ile devam etti.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:50
Başkan Dutlulu, 300 kişi ile birlikte doğa yürüyüşüne katıldı

Akhisar Belediyesi Zinde Yaşam Kulübü’nün sağlıklı yaşam ve sportif faaliyetlerin artması amacıyla gerçekleştirdiği doğa yürüyüşü bu hafta Yeniceköy Mahallesi parkuru ile devam etti.


Zirve Yaşam Kulübü tarafından gerçekleşen doğa yürüyüşleri etkinliğine bu hafta Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve eşi Özge Dutlulu da katıldı. Akhisar Belediyesi önünde toplanan yaklaşık 300 kişi, sabahın ilk ışıkları ile birlikte belirlenen bölgeye giderek hem spor yaptı hem de doğada güzel vakit geçirdi. Akhisar’da sağlıklı yaşamı tercih edenlerin büyük ilgi gösterdiği etkinlik, 3 saat sürerken Akhisarlılar doğa yürüyüşüne büyük ilgi gösterdi.


Milli Egemenlik Meydanı Akhisar Belediye Hizmet Binası önünde saat 05.45’te toplanan grup saat 06.00’da şehir merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yeniceköy Mahallesi’ndeki parkura hareket etti. Doğa yürüyüşü ile şehrin gürültüsünden uzak, doğa ile iç içe spor yapmanın mutluluğunu yaşayan sporseverler Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya etkinlikten dolayı teşekkürlerini sundu.


Vatandaşların bu organizasyonlarda Akhisar’ın doğal güzelliklerini keşfetme şansı bulduğuna vurgu yapan Başkan Dutlulu, "Geleneksel hale getirdiğimiz doğa yürüyüşlerimizi yüzlerce vatandaşımızın katılımıyla gerçekleştirdik. Bu doğa yürüyüşleriyle bir taraftan spor alışkanlığını ediniyoruz, daha sağlıklı bir toplum olması için çaba gösteriyoruz. Diğer taraftan Akhisar şehir merkezinden gelen vatandaşlarımızın kırsal bölgemizdeki mahallelerimizi görmelerini istiyoruz. Sağlıklı bir yaşam için mutlaka hareket lazım. Katılım gayet güzel gençler, aileler güzel iştirak ettiler. Doğada hep beraber omuz omuza yürüyoruz. Toplumsal dayanışmayı gerçekleştiriyoruz. Katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:50
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yerli otomobilin prototipinin ilk modeli ilk kez sergilendi
    1. Yerli otomobilin prototipinin ilk..
    2. Erdoğan açıkladı! Memurlara bayram..
    3. Asansör boşluğuna düşen köpeği itfaiye..
    4. 11. Büyükelçiler Konferansı
    5. Kırşehir Ticaret Borsası, Kurban..
    6. Yıldızlar Ferdi Türkiye Halter..
    7. Büyük Menderes’te misina ağ denetimi
    8. Başkan Palancıoğlu’ndan Bayram öncesi..
    9. Unutulmaya yüz tutan musikilerden..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Kamu..
    11. Avrupa Kadınlar Voleybol..
    12. Yeni bir dinozor türü keşfedildi
    13. Bakan Kurum, Isparta Damgacı Sokak ve..
    14. Başkan Dağtekin’den Suvarlı teşekkürü
    15. Başkan Kılca mezun olduğu okulu..
    16. Yıldırım sözünü tuttu, o aileye çaya..
    17. Yüreğir’deki ibadethanelerde bayram..
    18. Adıyaman Belediyesi, Tut Medetsiz..
    19. "Türkiye ile Sırbistan arasındaki..
    20. Adanaspor'da Levent Eriş dönemi
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı