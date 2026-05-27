Başkan Çerçioğlu: Tüm ekiplerimizle 24 saat sahadayız

Bayram süresince çalışmalarını aralıksız sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri; Didim merkezde ve Akbük Mahallesi’nde, Kuşadası merkezde ve Güzelçamlı ile Davutlar Mahallelerinde kapsamlı temizlik, bakım ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Bayram tatili nedeniyle yoğunluk yaşanan turizm merkezlerinde çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Başkan Çerçioğlu’nun öncülüğünde sürdürülen çalışmalar kapsamında cadde, bulvar, meydan ve ortak kullanım alanlarında detaylı temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.



Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin sahadaki yoğun çalışmaları vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor. Bayram boyunca hizmetlerin kesintisiz devam etmesinden memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Başkan Çerçioğlu, çalışmalarının tüm ilçelerde aralıksız devam edeceğini belirtti ve "Hemşehrilerimizin ve kentimize gelen yüz binlerce misafirimizin Kurban Bayramı’nı en güzel şekilde geçirebilmesi için ekiplerimiz 17 ilçemizin tamamında görev başında. Tüm ekiplerimizle 24 saat sahadayız, vatandaşlarımızın yanındayız. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.