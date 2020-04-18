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Ekonomi

Başkan Çatal, pazaryerinde vatandaşa ücretsiz maske dağıttı

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, ilçede bulunan pazaryerini ziyaret ederek burada vatandaşlara ve esnaflara ücretsiz maske dağıttı.

2020-04-18 18:12:26 -
Başkan Çatal, pazaryerinde vatandaşa ücretsiz maske dağıttı

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, ilçede bulunan pazaryerini ziyaret ederek burada vatandaşlara ve esnaflara ücretsiz maske dağıttı.


Taşköprü ilçesinde gönüllü kadınlar tarafından üretilen maskeler, Taşköprü Kaymakamı İbrahim Çenet ve Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal tarafında pazaryerinde esnaf ve vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.


Taşköprü’de pazaryerini ve işyerlerini ziyaret ederek vatandaşların istek ve taleplerini de dinleyen Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, vatandaşlara ücretsiz maske temin etmek için kısa süre önce çalışmalara başladıklarını söyledi.


İlçede üretilen maskeleri Taşköprü Kaymakamı İbrahim Çenet ile birlikte Cuma Pazarı girişinde ücretsiz vatandaşlara ve esnaflara dağıttıklarını söyleyen Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, “Halkımızın zorunlu haller dışında evde kalmaları, sosyal hayatta mesafeyi sıfıra indirmeleri ve kişisel hijyenlerine dikkat etmeleri hayati derecede önem taşımaktadır. Lütfen zorunlu olmadıkça evde kalın” dedi.

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