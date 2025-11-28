  • İSTANBUL
Spor

Başkan Büyükkılıç’tan BMX Parkuru ve Bisiklet Eğitim alanı

Kayseri, spor yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde hayata geçirilen BMX Parkuru ve Bisiklet Eğitim Alanı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde güçlü bir vizyonla, Altın Bayrak Ödüllü Avrupa Spor Şehri olan ve Dünya Spor Başkenti adayı Kayseri’yi spor alanında emin adımlarla zirveye taşıyor.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yer alan tesisin açılış törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, belediye yöneticileri, Spor A.Ş. yetkilileri ve çok sayıda sporcu katıldı.

“Kayseri, Sporun ve Gençliğin Şehri Olmaya Devam Ediyor”

Törende konuşan Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin “Avrupa Spor Şehri” unvanını taşıdığını ve “Dünya Spor Başkenti” olma yolunda kararlılıkla ilerlediğini belirtti. “Genç dostu bir şehir olarak sporun altyapısını güçlendiriyoruz. Kayseri artık sadece sanayi ve ticaret değil, aynı zamanda bir spor ve turizm şehri” dedi.
Son beş yılda 43 kilometre bisiklet yolu yapıldığını hatırlatan Büyükkılıç, “Bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak, gençlerimizi spora yönlendirmek istiyoruz. Bu tesisler, gençlerimizin enerjisini doğru alanlara kanalize etmek için önemli bir adım” diye konuştu.

 

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, şehrin spor alanındaki yatırımlarla örnek olduğunu vurgulayarak, “Büyükşehir Belediyemizin gayretleriyle Kayseri gönlümüzde şimdiden spor başkenti oldu” ifadelerini kullandı.

Genç sporcuların akrobasi gösterisiyle renklenen törenin sonunda BMX Parkuru ve Bisiklet Eğitim Alanı resmen hizmete açıldı.

