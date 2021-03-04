‘Başka işleri için gelmişler de bizi de görmek istemişler! CHP’nin araya sıkıştırdığı göstermelik ziyarete ailelerden ‘geç kaldınız’ tepkisi

Tahir Elçi davası için Diyarbakır’a giden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Sezgin Tanrıkulu, beraberindeki heyetle evlat nöbetindeki anne ve babaları ziyaret etti. Ziyarette, aileler, CHP'li heyete tepkilerini dile getirdi. Ziyaretin ardından açıklama yapan Özel, ailelerle birebir görüştüklerini belirterek, şöyle dedi: "Onları dinlediğimizde her bir insan hikayesinin içinde yüreğimiz burkuldu. Kendilerine şunu çok açık şekilde söyledik. Bu evlatlar hepimizin, bu evlatların annelerine sağ salim ulaşması için gerekli çalışmaları yapacağız, desteği vereceğiz. Bundan sonraki süreçte de herkesin üzerine düşen bu annelerin sesini duymaktır."

Ziyaret sırasında oğlu Mehmet için çadırda bulunan baba Ömer Tokay, Özel'e tepki göstererek, "548 gündür çocuklarımızı istiyoruz. Siz bizi bugün başka bir işin arasında ziyaret ediyorsunuz. HDP'den desteğinizi çekin. Siz HDP'ye destek vermezseniz HDP çocuğumuzu götürmez" dedi.



Dağa kaçırılan oğlu Mehmet Gökçe'ye kavuşmak için Ağrı'dan gelerek eylem yapan baba Salih Gökçe ise kimsenin kendileri üzerinden siyaset yapmasını istemediklerini belirterek şöyle dedi: "Diyarbakır'da işleri varmış 'Sizi de burada görüp gidelim' demişler. Onlara dedim ki, biz iki yıldır buradayız da siz bugüne kadar neredesiniz. Bugün gelip üzerimizden siyaset yapacağınıza çocuklarımızı işbirliği yaptığınız HDP'den isteyin. Buradaki annelerin çocuklarının Gezi Parkı’ndaki bir ağaç kadar değeri yok mu?" Anne Mevlüde Üçdağ ise "CHP 1.5 yıldır burada olmamıza rağmen annelerin feryadını HDP'ye bağlı oldukları için görmezlikten geldi. Sen sözde Cumhuriyet Halk Partisisin, ne işin var HDP ile?” dedi.



Dün ayrıca evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Batman’dan, 6 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan kızı Nejla için gelen anne 2 çocuk annesi Çiçek Aymaz da oturma eylemine dahil oldu.