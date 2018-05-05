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Başbakan Yıldırım: Vesayet artıklarını tarihe gömmeye hazır mısınız?

Başbakan Binali Yıldırım, "Kılıçdaroğlu, buralara gelemez. O, bir önceki devrin adamı. Okmeydanı SSK'nin önceki döneminin adamıdır. Oraları bilir. Bu şehir hastaneleri, dünyanın en modern hizmetinin verildiği yerdir." diye konuştu.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 20:01
Başbakan Yıldırım: Vesayet artıklarını tarihe gömmeye hazır mısınız?

Başbakan Yıldırım, Kayseri Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne katılarak vatandaşlara seslendi. Şehir hastanelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fikri ve hayali olduğunu belirten Yıldırım, bugün Türkiye'nin her tarafında, büyükşehirlerde benzer hastanelerin yapıldığını söyledi. Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu, buralara gelemez. O, bir önceki devrin adamı. Okmeydanı SSK'nin önceki döneminin adamıdır. Oraları bilir. Bu şehir hastaneleri, dünyanın en modern hizmetinin verildiği yerdir. Bu hastanenin yapımında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. İnsan hayatı her şeyin önünde gelir. Sağlık olsun demekle sağlık olmuyor. Gereğini yapacaksınız, hastaneler yapacaksınız, doktorlar yetiştireceksiniz, milletin ihtiyacını göreceksiniz. İşte AK Parti de tam 16 yıldır bunu yapıyor. Sağlıkta değişimi, dönüşümü Türkiye'de gerçekleştiren iktidar, AK Parti iktidarıdır. Şehir hastaneleri, birer birer hizmete giriyor. Daha önce Yozgat'ı, Mersin'i, Isparta'yı açtık. Şimdi de Kayseri'yi açıyoruz. Sırada bekleyenler var. İnşallah hepsini birer birer açacağız. Hizmet alacağız, milletimizin yüzünü güldüreceğiz."

"VESAYET ARTIKLARINI TARİHİN KARANLIKLARINA GÖNDERMEYE HAZIR MISINIZ?"

Kayseri Şehir Hastanesinin 2 milyar 100 milyon liraya mal olduğunu bildiren Yıldırım, "Kayseri için helali hoş olsun. Sizler her şeyin en iyisine layıksınız. Bugün Kayseri Kadın Kolları Kongremizi, 100 bine yakın Kayserili hemşehrilerimizin katılımıyla yaptık. Muhteşem bir coşku tarihi bir günü Kayseri'de bize yaşattınız. Sağ olun, var olun." dedi.

Vatandaşlardan söz isteyerek "24 Haziran'da bu vesayet artıklarını, tarihin karanlıklarına göndermeye Kayseri hazır mı? Milletin adamı, Türkiye sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı seçmeye var mısınız? 24 Haziran'da yeni bir zafer yazmaya Kayseri hazır mı? 24 Haziran'da Kayseri milletvekillerini Ankara'ya sandıkları doldurarak götürmeye hazır mı?" diyen Yıldırım, "Evet" cevabını aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Kayseri işi bitirmiş" diyen Yıldırım, kalabalıkla birlikte "Durmak yok yola devam" sloganı attı.

Yıldırım, açılışını yaptıkları Kayseri Şehir Hastanesinin hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 20:01
  1. Yozgat
  2. Mersin
  3. Isparta
  4. Ankara
  5. Kılıçdaroğlu
  6. Kayseri Şehir Hastanesi Açılış Töreni
  7. Başbakan Binali Yıldırım
  8. SSK

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