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Başbakan Yıldırım esnafı kırmadı! "Kıtlama" şekerle çay içti

Cuma namazının ardından Ankara'nın tarihi semtlerinden Ulus'ta esnaf ziyaretinde bulunan Yıldırım, vatandaşlara simit ikram etti.

04 Mayıs 2018 Cuma 19:03
Başbakan Yıldırım esnafı kırmadı! "Kıtlama" şekerle çay içti

Başbakan Binali Yıldırım, esnaf ziyareti sırasında satın aldığı simitleri vatandaşlara ikram etti. Yıldırım, cuma namazını Ulus'taki Melike Hatun Camisi'nde kıldıktan sonra avluda kendisini bekleyen gazetecilerle selamlaştı.     

Yıldırım, daha sonra caminin karşısındaki Kosova Sokak'ta esnaf ziyaretinde bulundu.     

Sokakta simit satan bir genci yanına çağıran Yıldırım, simitlerin tamamını satın aldı. Yıldırım, daha sonra bunları vatandaşlara ikram etti.     

Esnaf ziyaretini sürdüren Binali Yıldırım, çocuklarla yakından ilgilendi ve oyuncak dağıttı.     

Yol üzerindeki büfe ve züccaciye dükkanında esnafla bir süre sohbet eden Yıldırım, ardından ev eşyaları satan mağazaya girdi.     

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Başbakan Yıldırım, onlarla fotoğraf çektirdi.     

Kendisini çaya davet eden Erzincanlı bir çay ocağı işletmecisini kırmayan Yıldırım, kendisine ikram edilen çayı "kıtlama" şekerle içti. Çayını ayaküstü yudumlarken hemşehrisiyle sohbet etmeyi ihmal etmeyen Yıldırım, vatandaşlara da çay ikramında bulundu.     

Esnaf ziyareti sırasında Yıldırım'a bir kadın kısır ve tatlı ikram etti.     

Başbakan Yıldırım'a ziyaretinde, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Ankara Valisi Ercan Topaca ile diğer yetkililer eşlik etti.     

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 19:03
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