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Başbakan Yıldırım: CHP'nin vaadlerini de AK Parti yapıyor

AK Parti Kayseri Kadın Kolları İl Kongresi'nde konuşan Başbakan Yıldırım, 'Vatandaşın biri diyor ki siz CHP'nin vaadlerini yapıyorsunuz. Bir vatandaşta diyor ki CHP nasılsa iktidar olamayacak onların vaadlerini de AK Parti yapıyor. Bizim farkımız budur.' dedi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 15:41
Başbakan Yıldırım: CHP'nin vaadlerini de AK Parti yapıyor

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

Şimdi Türkiye'yi Kayseri'yi şaha kaldırma zamanıdır.

24 Haziran güçlü Türkiye'nin müjdesi olacak.

Siyasetimizin merkezine hep samimiyet koyduk. Ana muhalefet partisi günlerce nereye savrulacaklarını bilemediler. Kurmaya çalıştıkları çatı uçtu gitti. 24 Haziran'da demokrasi kazanacak millet kazanacak.

Bir daha 27 Mayıs'lar, 12 Mart'lar, 12 Eylül'ler, 28 Şubat'lar, 17-25 Aralık'lar, 15 Temmuz'lar olmasın diye millet el koydu meseleye. 16 Nisan halk oylamasıyla dediniz ki 'artık söz de karar da milletindir.' Artık yönümüzü geleceğe çevirdik, büyük hedeflere yürüyoruz. Şimdi zaman Türkiye'yi şaha kaldırma zamanıdır. Şimdi zaman Türkiye'yi 100'üncü yılının hedeflerine ulaştırma zamanıdır. Şimdi zaman Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemin cumhurbaşkanı yapma zamanıdır.

24 Haziran'la ilgili zafer nutukları attılar ama çıkıp 'adayım' diyemedi ana muhalefet partisi başkanı. Allah aşkına, Türkiye'nin ana muhalefet partisinin başkanı doğal olarak, cumhurbaşkanı adayı olarak meydanlara çıkmıyorsa, millet niye oy versin, niye güvensin? Niye iktidar yapsın?

Vatandaşın biri diyor ki siz CHP'nin vaadlerini yapıyorsunuz. Bir vatandaşta diyor ki CHP nasılsa iktidar olamayacak onların vaadlerini de AK Parti yapıyor. Bizim farkımız budur.

 

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 15:41
  1. Kayseri
  2. Binali Yıldırım

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