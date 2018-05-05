Başbakan Yıldırım: CHP'nin vaadlerini de AK Parti yapıyor

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

Şimdi Türkiye'yi Kayseri'yi şaha kaldırma zamanıdır.

24 Haziran güçlü Türkiye'nin müjdesi olacak.

Siyasetimizin merkezine hep samimiyet koyduk. Ana muhalefet partisi günlerce nereye savrulacaklarını bilemediler. Kurmaya çalıştıkları çatı uçtu gitti. 24 Haziran'da demokrasi kazanacak millet kazanacak.

Bir daha 27 Mayıs'lar, 12 Mart'lar, 12 Eylül'ler, 28 Şubat'lar, 17-25 Aralık'lar, 15 Temmuz'lar olmasın diye millet el koydu meseleye. 16 Nisan halk oylamasıyla dediniz ki 'artık söz de karar da milletindir.' Artık yönümüzü geleceğe çevirdik, büyük hedeflere yürüyoruz. Şimdi zaman Türkiye'yi şaha kaldırma zamanıdır. Şimdi zaman Türkiye'yi 100'üncü yılının hedeflerine ulaştırma zamanıdır. Şimdi zaman Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemin cumhurbaşkanı yapma zamanıdır.

24 Haziran'la ilgili zafer nutukları attılar ama çıkıp 'adayım' diyemedi ana muhalefet partisi başkanı. Allah aşkına, Türkiye'nin ana muhalefet partisinin başkanı doğal olarak, cumhurbaşkanı adayı olarak meydanlara çıkmıyorsa, millet niye oy versin, niye güvensin? Niye iktidar yapsın?

Vatandaşın biri diyor ki siz CHP'nin vaadlerini yapıyorsunuz. Bir vatandaşta diyor ki CHP nasılsa iktidar olamayacak onların vaadlerini de AK Parti yapıyor. Bizim farkımız budur.