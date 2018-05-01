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Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Avrupa Şampiyonu Kayaalp'e kutlama

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Avrupa Şampiyonu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp için, "Bozok Yaylasının yiğit evladı Rıza Kayaalp'i kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

01 Mayıs 2018 Salı 22:10
Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Avrupa Şampiyonu Kayaalp'e kutlama

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, finalde Rus Vitalii Shchur'u 2-1 yenerek altın madalya kazandı. Milli güreşçi, Grekoromen stil 130 kiloda 8'nci kez Avrupa şampiyonu oldu.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Avrupa Şampiyonu Rıza Kayaalp için bir kutlama mesajı paylaştı.

Bozdağ mesajında, "Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda 8. kez Avrupa Şampiyonu olan Bozok Yaylasının yiğit evladı Rıza Kayaalp’i kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 22:10
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  3. Bekir Bozdağ
  4. 1 Mayıs
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