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Başakşehir'den sert açıklama: Propaganda yapılıyor

Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, 'propaganda' konulu yazılı bir açıklama yaptı.

10 Şubat 2019 Pazar 23:17
Başakşehir'den sert açıklama: Propaganda yapılıyor

Başakşehir Kulübü, haklarında propaganda yapıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Özellikle ligin ikinci yarısının başladığı günden itibaren, Başakşehir Futbol Kulübü hakkında sistemli bir şekilde oluşturulan olumsuz algı, ve birçok asılsız iftiranın ardından, dün ve bugün ligin puan durumunu doğrudan etkileyen, son derece düşündürücü hakem hataları oluşmuştur. Başakşehir Futbol Kulübünün kollandığına dair yanlı propagandaların ne kadar asılsız ve aynı zamanda yönlendirici olduğunu son 24 saat içinde tüm kamuoyu görmüştür. Bileğimizin hakkıyla kazandıklarımızı hakkani olmayan faktörlere yenik düşerek kaybetmemek için, elimizden gelen her şeyi, yine centilmenliğe yakışan bir şekilde yapacağımızın bilinmesini isteriz" denildi.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 23:17
  1. Medipol

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