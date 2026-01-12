Bartın'da alevler geceyi aydınlattı! Ahşap ev ve samanlık küle döndü!
Bartın'ın Sipahiler köyünde henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, paniğe yol açtı. İki katlı ahşap binada başlayan ve kısa sürede bitişikteki samanlığa sıçrayan alevler, her iki yapıyı da tamamen sararak kullanılamaz hale getirdi. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
BARTIN'ın Sipahiler köyünde 2 katlı ahşap ev ve samanlık çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında dumandan etkilenen Z.D. (40), tedavisi için hastaneye kaldırıldı.
Sipahiler köyünde Ahmet Dağlı'ya (46) ait 2 katlı evde öğle saatlerinde yangın çıktı. 5 kişilik Dağlı ailesi evi boşaltırken, ihbar üzerine köye sağlık, jandarma ve itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazözler sevk edildi, Alevler kısa sürede evi sararken, yangına ilk müdahaleyi köylüler hortumla su sıkarak yaptı. Evin yanında bulunan samanlığa da sıçrayan yangında Ahmet Dağlı'nın gelini Z.D dumandan etkilendi. Z.D., ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.
Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)
