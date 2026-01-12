Bartın'da alevler geceyi aydınlattı! Ahşap ev ve samanlık küle döndü!

Bartın'ın Sipahiler köyünde henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, paniğe yol açtı. İki katlı ahşap binada başlayan ve kısa sürede bitişikteki samanlığa sıçrayan alevler, her iki yapıyı da tamamen sararak kullanılamaz hale getirdi. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.