Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
S.U. idaresindeki 06 V 9110 plakalı otomobil, Barış Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde bariyerlere çarptı.
Kazada yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Ankara istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.