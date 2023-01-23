Bariyerlere çarpan motosikletteki kişi yaşamını yitirdi
Bursa-Orhangazi'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı, aynı motosikletteki kişi hayatını kaybetti.
Bursa-Orhangazi'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı, aynı motosikletteki kişi hayatını kaybetti.
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Gemlik gişelerine yakın mevkide A. T. (20) yönetimindeki 34 CSS 834 plakalı motosiklet, yol ayrımındaki virajı döndükten sonra bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü T. ve yanındaki Y. B. A. (19) motosikletle yola savruldu.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri A. 'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Motosikletin sürücüsü ise ağır yaralı olarak Gemlik Devlet Hastanesine götürüldü.
A. 'nın cenazesi, Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.