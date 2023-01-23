  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bariyerlere çarpan motosikletteki kişi yaşamını yitirdi
Aktüel

Bariyerlere çarpan motosikletteki kişi yaşamını yitirdi

Bursa-Orhangazi'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı, aynı motosikletteki kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-01-23 21:29:00 -
Bariyerlere çarpan motosikletteki kişi yaşamını yitirdi

Bursa-Orhangazi'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı, aynı motosikletteki kişi hayatını kaybetti.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Gemlik gişelerine yakın mevkide A. T. (20) yönetimindeki 34 CSS 834 plakalı motosiklet, yol ayrımındaki virajı döndükten sonra bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü T. ve yanındaki Y. B. A. (19) motosikletle yola savruldu.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri A. 'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Motosikletin sürücüsü ise ağır yaralı olarak Gemlik Devlet Hastanesine götürüldü.

A. 'nın cenazesi, Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23