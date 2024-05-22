  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yemen'de Husilerle barış için 4 ilke belirlediler

Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Fahiş fiyat ve stokçuluk ağır cezalar geliyor! 7 madde daha kabul edildi

Bill Gates ile Ekrem İmamoğlu arasındaki şok bağlantı! Her şey 6 Mayıs'tan sonra oldu

HSK kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı! Çok sayıda atama yapıldı

Elleri kan dolu ABD, Gazze'nin güvenliğini düşünecekmiş(!)

Libya'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren hamle! Doğalgaz aranmasına nota verdiler

Selçuk Bayraktar, Kızılma ile ilgili aldıkları son kararı Türkiye'ye ilan etti! Duyan inanamadı ama gerçek

Ekrem'le Roma gezisine katılmıştı! Yavuz Oğhan'dan CHP'lileri kızacak 'heykel' sözleri

Milli yas kararını hedef almak istedi! Fatih Portakal canlı yayında rezil oldu
Gündem Barış Boyun İtalya'da yakalandı
Gündem

Barış Boyun İtalya'da yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-05-22 11:44:00 - 2024-05-22 11:47:31
Barış Boyun İtalya'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Barış Boyun İtalya'nın Viterbo şehrinde İtalya ve Türk polisinden oluşan bir ekibin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İtalyan Polisinden (Polizia di Stato) yapılan yazılı açıklamaya göre, Milano Mahkemesi Ön Soruşturma Hakimliğinin çıkardığı ihtiyati gözaltı kararı doğrultusunda, İtalya, Türkiye ve Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) işbirliğinde İtalya, İsviçre, Almanya ve Türkiye'de düzenlenen operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı.

 İtalyan basınında çıkan haberlerde, operasyon çerçevesinde gözaltına alınanlar arasında organize suç örgütü elebaşı Barış Boyun'un da bulunduğu belirtildi. Boyun'un sabah saatlerinde başkent Roma'ya 90 kilometre mesafedeki Viterbo'da gözaltına alındığı ifade edildi.

Suç örgütü lideri Barış Boyun'un sağ kolu olan kardeşi İstanbul'da yakalandı!
Suç örgütü lideri Barış Boyun'un sağ kolu olan kardeşi İstanbul'da yakalandı!

Gündem

Suç örgütü lideri Barış Boyun'un sağ kolu olan kardeşi İstanbul'da yakalandı!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Suç örgütlerine darbe üstüne darbe! Barış Boyun liderliğindeki Daltonlar'a 'redkit' operasyonu!
Suç örgütlerine darbe üstüne darbe! Barış Boyun liderliğindeki Daltonlar'a 'redkit' operasyonu!

Gündem

Suç örgütlerine darbe üstüne darbe! Barış Boyun liderliğindeki Daltonlar'a 'redkit' operasyonu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23