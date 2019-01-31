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Barclays, 160 milyar sterlini İrlanda’ya aktaracak

Banka, İngiliz Yüksek Mahkemesi’nin yaklaşık 5 bin müşteriye ait toplam hacmi 160 milyar sterlini bulan yatırımın, kurumun İrlanda’daki iştirakine taşınmasına onay verdiğini duyurdu

31 Ocak 2019 Perşembe 19:31
Barclays, 160 milyar sterlini İrlanda’ya aktaracak

LONDRA (AA) - İngiltere’nin önde gelen bankalarından Barclays, İngiliz Yüksek Mahkemesi'nin bankanın müşterilerine ait 160 milyar sterlin değerindeki mevduatı İrlanda’daki iştirakine aktarmasına izin verdiğini bildirdi.

Barclays’ten yapılan açıklamaya göre, İngiliz Yüksek Mahkemesi, bankanın yaklaşık 5 bin müşterisine ait toplam hacmi 160 milyar sterlini bulan yatırıma ilişkin kararını verdi. Kararda söz konusu mevduatın bankanın İrlanda’daki iştirakine taşınmasına onay verildi.

Bankanın, Brexit sürecinin sonucundan bağımsız olarak 29 Mart 2019 tarihinden sonra söz konusu müşterilerine kurumun AB lisanslı iştiraki üzerinden hizmet vermeye devam edeceği bildirilen açıklamada, "Hazırlıklarımız ileri düzeyde ve 29 Mart tarihi itibariyle tam faaliyette olmayı planlıyoruz.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Barclays açıklamasında İngiliz Yüksek Mahkemesi’nin ilgili kararını veren yargıç Richard Snowden'in karar metnindeki, “Brexit sürecinde bir anlaşma olup olmayacağına ilişkin belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle, Barclays Grubu daha fazla bekleyemeyecekleri konusunda kararlı.” ifadesine de yer verildi.

Ernst & Young tarafından bu ay başında açıklanan bir raporda, 29 Mart tarihine kadar finans kuruluşlarının İngiltere’den yaklaşık 800 milyar sterlin değerinde varlığı ülke dışına çıkarmasının öngörüldüğü bildirilmişti.

Ülkede, AB referandumunun yapıldığı Haziran 2016'dan bu yana yatırım planlarını rafa kaldıran pek çok şirket de belirsizliklerin yüksek olması nedeniyle operasyonlarının bir bölümünü alternatif ülkelere kaydırmaya başlamıştı.

Son olarak, ülkenin dünyaca ünlü ev aletleri markası Dyson, geçen hafta, yönetim merkezini İngiltere'den Singapur'a taşıma kararı almıştı. İngiltere’nin 182 yıllık feribot ve denizcilik nakliye şirketi P&O, İngiltere’deki araçların kaydının Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne, dünyaca ünlü teknoloji şirketi Sony ise Avrupa operasyonlarının yönetim merkezinin Londra’dan Amsterdam’a taşınmasına karar vermişti.



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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 19:31
  1. Avrupa
  2. Barclays
  3. İngiltere
  4. Londra

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