Barcelona'ya Philippe Coutinho'dan kötü haber
Coutinho'nun 2 ila 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.09 Kasım 2018 Cuma 08:45
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'ya Brezilyalı yıldızı Philippe Coutinho'dan kötü haber geldi. Katalan devinin geçtiğimiz sezonun devre arasında Liverpool'dan 130 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Coutinho'nun 2 ila 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan duyuruda 26 yaşındaki futbolcunun sol bacak kasından sakatlandığı ifade edildi.
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