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Barcelona sahasında yıkıldı! 4-3

Barcelona'yı Camp Nou'da 4-3 yenen Betis, zirveyi karıştırdı.

11 Kasım 2018 Pazar 20:46
Barcelona sahasında yıkıldı! 4-3

Real Betis, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin 12. haftasında (La Liga) konuk olduğu Barcelona'yı 4-3 mağlup etti.

La Liga'nın zirvesindeki Katalan ekibi, sağ kolundaki çatlak nedeniyle 3 haftadır sahalardan uzak kalan Messi'nin formasına kavuştuğu maçta, Real Betis'i ağırladı.

Real Betis, Firpo'nun 20, Joaquin'in 34, Lo Celso'nun 71 ve Canales'in 83. dakikada attığı gollerle Nou Camp Stadı'ndan 4-3 galip ayrıldı.

Rakitic'in 82. dakikada kırmızı kart gördüğü Barcelona'nın golleri, 68 (penaltıdan) ve 90+2'nci dakikada Messi, 79. dakikada Vidal'den geldi.



Bu sezon sahasındaki ilk yenilgisini alan Barcelona, 24 puanla liderliğini sürdürdü. Real Betis ise 16 puanla 12. sıraya yerleşti.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 20:46
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