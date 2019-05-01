0553 313 94 23

Barcelona Liverpool maç sonucu Barcelona-Liverpool maçı özeti

Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Barcelona, Liverpool'u konuk ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı devam ediyor. İspanyol devi Barcelona, İngiliz ekibi Liverpool'u karşı karşıya geliyor. Peki Barcelona Liverpool maç sonucu Barcelona-Liverpool maçı kaç kaç biter?

01 Mayıs 2019 Çarşamba 22:42
Barcelona Liverpool maç sonucu Barcelona-Liverpool maçı özeti

Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Barcelona, Liverpool'u konuk ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı devam ediyor. İspanyol devi Barcelona, İngiliz ekibi Liverpool'u karşı karşıya geliyor. Peki Barcelona Liverpool maç sonucu Barcelona-Liverpool maçı kaç kaç biter?

Barcelona - Liverpool maç sonucu son dakika merak ediliyor. Barcelona Luis Suarez’in 26. Dakikada attığı golle Liverpool karşısında 1-0 öne geçti. 

 

BARCELONA 1-0 LİVERPOOL

Barcelona Liverpool maçı canlı anlatım

38′ Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan James Milner tarafından çekilen şut kaleyi bulmadı.

35′ Sadio Mane, karşı karşıya kaldığı pozisyonda altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıktı.

26′ Barcelona, Luis Suarez’in attığı golle 1-0 öne geçti. Jordi Alba’nın ortasına ayağının ucuyla dokunan Luis Suarez, takımını öne geçiren golü kaydetti.

15′ Philippe Coutinho, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çeti. Kaleci Alisson Becker kurtardı.

4′ Ceza sahası sağ iç çaprazında Luis Suarez tarafından çekilen şut auta gitti.

1′ Karşılaşma başladı. 

Barcelona Liverpool kadrosu

Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Vidal, Busquets, Rakitic, Coutinho, Messi, Suarez

Liverpool: Alisson, Gomez, Matip, van Dijk, Robertson, Fabinho, Milner, Wijnaldum, Keita, Mane, Mohammad Salah

 

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı ne zaman?

7 Mayıs'ta Liverpool ile Barcelona arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Nou Camp'ta 1 Mayıs Çarşamsa günü saat 22:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar buradan takip edebilirsiniz.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 22:42
  1. Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı ne zaman?
  2. Barcelona Liverpool maç sonucu
  3. Barcelona-Liverpool maçı özeti
  4. Barcelona-Liverpool maçı kaç kaç bitti
  5. Barcelona Liverpool maçı canlı anlatım
  6. Ter Stegen
  7. Sergi Roberto
  8. Pique
  9. Lenglet
  10. Alba
  11. Vidal
  12. Busquets
  13. Rakitic
  14. Coutinho
  15. Messi
  16. Suarez
  17. Mohammad Salah
  18. Gomez
  19. Matip
  20. van Dijk
  21. Robertson
  22. Fabinho
  23. Milner
  24. Wijnaldum
  25. Keita
  26. Mane

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karaciğer değerlerine (enzimlerine) hangi bölüm bakar?
    1. Karaciğer değerlerine (enzimlerine)..
    2. Svetislav Pesic: “Efes sonuna kadar..
    3. Ergin Ataman: “Anadolu Efes 18 yıl..
    4. Meteoroloji'den kritik uyarı!
    5. Nihat Genç'ten dikkat çeken Ahmet..
    6. Bel ve boyun fıtığından korkmayın!
    7. Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan..
    8. Basketbolda maçın ardından
    9. "19. Afyonkarahisar Caz Müzik..
    10. Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe Beko..
    11. Bakan Kasapoğlu’dan Anadolu Efes ve..
    12. Fenerbahçe Beko'dan Anadolu Efes'e..
    13. Casillas'ın sağlık durumu iyi
    14. Avrupa ülkesinden dikkat çeken çıkış:..
    15. GÜNCELLEME - Fransa'da 1 Mayıs..
    16. Basketbolda maçın ardından
    17. Barcelona Liverpool maç sonucu..
    18. TPFD'den BAL'daki yaş kontenjanına tepki
    19. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1 Mayıs..
    20. Ormanlık alanda bulunan ceset morga..
    21. "Çok mutlu ve gururluyuz"
    22. ABD o skandal planı resmen açıkladı!
    23. Beratı komşu köyün çobanı buldu
    24. Anadolu Efes, Final-Four’u kutladı
    25. Şanlıurfa’daki kazada ölenlerin..
    26. Venezuela'daki darbe girişimi
    27. Feci kaza! Çok sayıda yaralı var
    28. Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde..
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Anadolu Efes..
    30. Hatay'da 26 düzensiz göçmen yakalandı
    Gündemi sarsan gelişme! Venezuela'ya asker gönderiyorlar
    Gündemi sarsan gelişme! Venezuela'ya asker gönderiyorlar
    Çok sert açıklama! "Zavallı, ucube"
    Çok sert açıklama! "Zavallı, ucube"
    Melih Gökçek’ten ‘İnce’ mesaj: Söylediklerine inanmak istemiyorum!
    Melih Gökçek’ten ‘İnce’ mesaj: Söylediklerine inanmak istemiyorum!
    5 yıl önceki videoyla Siyonist tezgah
    5 yıl önceki videoyla Siyonist tezgah
    ABD’den skandal hamle! 3 ülke tehdit altında
    ABD’den skandal hamle! 3 ülke tehdit altında

    Günün Karikatürü

    01 Mayıs 2019
    Haçlılar fitne için güç birliği yaptı
    Haçlılar fitne için güç birliği yaptı
    Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'tan Türkiye açıklaması: Dostlarımın pek hoşuna gitmeyecek ama...
    Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'tan Türkiye açıklaması: Dostlarımın pek hoşuna gitmeyecek ama...