Barcelona Liverpool maç sonucu Barcelona-Liverpool maçı özeti Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Barcelona, Liverpool'u konuk ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı devam ediyor. İspanyol devi Barcelona, İngiliz ekibi Liverpool'u karşı karşıya geliyor. Peki Barcelona Liverpool maç sonucu Barcelona-Liverpool maçı kaç kaç biter?

Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Barcelona, Liverpool'u konuk ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı devam ediyor. İspanyol devi Barcelona, İngiliz ekibi Liverpool'u karşı karşıya geliyor. Peki Barcelona Liverpool maç sonucu Barcelona-Liverpool maçı kaç kaç biter? Barcelona - Liverpool maç sonucu son dakika merak ediliyor. Barcelona Luis Suarez’in 26. Dakikada attığı golle Liverpool karşısında 1-0 öne geçti. BARCELONA 1-0 LİVERPOOL Barcelona Liverpool maçı canlı anlatım 38′ Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan James Milner tarafından çekilen şut kaleyi bulmadı. 35′ Sadio Mane, karşı karşıya kaldığı pozisyonda altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıktı. 26′ Barcelona, Luis Suarez’in attığı golle 1-0 öne geçti. Jordi Alba’nın ortasına ayağının ucuyla dokunan Luis Suarez, takımını öne geçiren golü kaydetti. 15′ Philippe Coutinho, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çeti. Kaleci Alisson Becker kurtardı. 4′ Ceza sahası sağ iç çaprazında Luis Suarez tarafından çekilen şut auta gitti. 1′ Karşılaşma başladı. Barcelona Liverpool kadrosu Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Vidal, Busquets, Rakitic, Coutinho, Messi, Suarez Liverpool: Alisson, Gomez, Matip, van Dijk, Robertson, Fabinho, Milner, Wijnaldum, Keita, Mane, Mohammad Salah Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı ne zaman? 7 Mayıs'ta Liverpool ile Barcelona arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Nou Camp'ta 1 Mayıs Çarşamsa günü saat 22:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar buradan takip edebilirsiniz.

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