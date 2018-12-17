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Barcelona, Levante'yi deplasmanda farklı yendi

La Liga lideri Barcelona deplasmanda Levante'yi 5-0 yendi- Hat-trick yapan ve diğer iki golün de asistini veren Messi, 14 golle La Liga'da gol krallığı yarışında ilk sıraya yükseldi

17 Aralık 2018 Pazartesi 00:39
Barcelona, Levante'yi deplasmanda farklı yendi

MADRİD (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 16. haftasında Barcelona, deplasmanda Levante'yi 5-0 yendi.

Barcelona'nın gollerini Luis Suarez (Dk.35), Lionel Messi (Dk.43, Dk.47, Dk.60) ve Gerard Pique (Dk.88) attı. Maçın yıldızı olan Messi, hat-trick yapmanın yanı sıra Barcelona'nın attığı diğer iki golün de asistini verdi.

Levante'de Erick Cabaco 76. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Aldığı galibiyetle puanını 34'e çıkartan Barcelona, liderliğini sürdürürken en yakındaki rakipleri Sevilla ve Atletico Madrid ile arasındaki 3 puanlık farkı korudu. 4. sıradaki Real Madrid ile lider Barcelona arasındaki fark ise 5'te kaldı.

Öte yandan Levante karşısında hat-trick yapan Arjantinli futbolcu Messi, La Liga'da 14 golle gol krallığı yarışında ilk sıraya yükseldi. La Liga'da gol krallığında Messi'nin arkasından 11'er golle Luis Suarez ve Christhian Stuani (Girona) geliyor. Messi bu sezon gol kralı olursa, Telmo Zarra'ya (1945, 1946, 1947, 1950, 1951, 1953) ait olan 6 kez La Liga'da gol kralı olma rekorunu egale edecek.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 00:39
  1. Barcelona
  2. İspanya'dan futbol
  3. La Liga
  4. Levante
  5. Lionel Messi

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