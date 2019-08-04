0553 313 94 23

Barcelona, Gamper Kupası'nda Arsenal'i yendi

- Barcelona, sahasında oynadığı maçta Arsenal'i 2-1 yenerek Gamper Kupası'nı kazandı- Arsenal'in tek golünü Pierre Emerick Aubemayang attı- Barcelona takım kaptanı Lionel Messi:- "Geçen sezondan sonra bir şeyler söylemek zor. Ama hiçbir şeyden pişman değilim. Söylediklerimi yine söylerim"

04 Ağustos 2019 Pazar 23:33
Barcelona, Gamper Kupası'nda Arsenal'i yendi


MADRİD (AA) - İspanya'nın Barcelona takımı, sahasında oynadığı Gamper Kupası'nda Arsenal'i 2-1 yendi.

Barcelona, 2019-2020 sezonu öncesi ilk kez taraftarı önüne çıktığı Gamper Kupası'nda İngiltere'nin Arsenal takımı ile karşılaştı.

Karşılaşmanın 36. dakikasında topu ağlara gönderen Pierre Emerick Aubemayang, Arsenal'i 1-0 öne geçirdi. Takımlar soyunma odasına bu skorla gitti.

İkinci yarı 69. dakikada Arsenal'den Ainsley Maitland Niles'in kendi kalesine attığı golle beraberliği sağlayan Barcelona, 90. dakikada Luis Suarez'in golüyle 2-1 öne geçti.

Nou Camp Stadı'nda 98 bin 812 kişinin izlediği maçı 2-1 kazanan Barcelona, kupanın da sahibi oldu.

Öte yandan karşılaşma öncesinde Barcelona, yeni sezondaki futbolcularını Nou Camp Stadı'ndaki taraftarına tanıttı.

Atletico Madrid'den 120 milyon avro karşılığında transfer edilen Fransız futbolcu Antoine Griezmann, takım kaptanı Lionel Messi ile birlikte Barcelonalı taraftarlardan en fazla alkış alan isim oldu.

Takım adına kısa bir konuşma yapan Lionel Messi, lig şampiyonluğunu kazandıkları geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nden yarı finalde elenmelerine ve Kral Kupası finalinde Valencia'ya yenilmelerine atıfta bulunarak, "Geçen sezondan sonra bir şeyler söylemek zor. Ama hiçbir şeyden pişman değilim. Söylediklerimi yine söylerim." dedi.

Teknik kadroya ve futbolculara güvendiğini vurgulayan Messi, "Hep birlikte tüm kupalar için mücadele edeceğimizden şüphem yok. Geçen sezon biraz acı sona erdi. Ama kazandığımız lig şampiyonluğunun da hakkını vermek gerekir. Yapılanlar çok önemli. Hepimiz inanıyoruz, kulüp tüm kupaları istiyor ve bu sezon da farklı olmayacak. Heyecanımız yenilendi ve arzuluyuz." şeklinde konuştu.

Arjantin Milli Takımı ile Amerika Kupası'nda mücadele eden ve iki gün öne takıma dahil olan Messi, Arsenal karşılaşmasında yedek kulübesinde oturdu.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 23:33
  1. Arsenal
  2. Barcelona
  3. İspanya'dan futbol
  4. Lionel Messi
  5. Mesut Özil

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mardin’de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
    1. Mardin’de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
    2. GÜNDEM ÖZETİ / 5 Ağustos 2019
    3. Turkcell Türkiye Büyükler Atletizm..
    4. İran'ın el koyduğu gemi bakın hangi..
    5. HDP Mardin il başkanı gözaltına alındı
    6. Adıyaman'da 13 yaşındaki çocuğun..
    7. Rize’de şiddetli sağanak yağış
    8. Denizli'de korkutan yangın! Patlamalar..
    9. Hidayet Türkoğlu'ndan FIBA hakemlerine..
    10. ÖSYM Başkanı YKS tercihleri için..
    11. Antalya'da çaldığı otomobille Muğla'da..
    12. Otomobillerin çarptığı 3 safkan Arap..
    13. Atıcılıkta 8 Türkiye rekoru
    14. YKS tercih sonuçları bayramdan önce..
    15. Rize'de sağanak
    16. Manisa’da trafik kazası: 3’ü çocuk 7..
    17. Barcelona, Gamper Kupası'nda Arsenal'i..
    18. Genç Milliler Avrupa ikincisi
    19. Libya’da 124 kişiyi taşıyan uçağın..
    20. Mardin'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
    21. Irmakta mahsur kalan köpeği böyle..
    22. AK Parti Bursa İl Başkanlığı Teşkilat..
    23. Tedavi ve bakıma "Seni seviyorum"..
    24. Libya'da havalimanındaki sivil uçak..
    25. HDP'den CHP'ye 'ittifakı bozarız'..
    26. Basketbol: 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa..
    27. Libya'da elektrik santrallerine saldırı
    28. Brezilyalı çete elebaşı hapishaneden..
    29. Daytona tetikçisinin kimliği açıklandı
    30. 13 Yaşındaki çocuğun katil zanlısının..
    Davutoğlu tepki gösterdi: Herkesin ortak mülkiyetidir
    Davutoğlu tepki gösterdi: Herkesin ortak mülkiyetidir
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    Ekonomist Alkın'dan piyasa yorumu: Dolar 6,5 liranın üstüne...
    Ekonomist Alkın'dan piyasa yorumu: Dolar 6,5 liranın üstüne...
    ABD'de FETÖ'ye büyük şok! Dava açtılar
    ABD'de FETÖ'ye büyük şok! Dava açtılar
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Bunu yapanın gözünün yaşına bakılmayacak
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Bunu yapanın gözünün yaşına bakılmayacak

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İran'a ait savaş uçağı düştü! Dikkat çeken zamanlama
    İran'a ait savaş uçağı düştü! Dikkat çeken zamanlama
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!