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Barcelona Başkanı, teknik direktör belirsizliğine son noktayı koydu

İspanyolların dünya devi Barcelona'da Başkan Josep Maria Bartomeu, teknik direktör Jose Valverde'nin gelecek sezon da görevine devam edeceğini açıkladı.

16 Ocak 2019 Çarşamba 21:06
Barcelona Başkanı, teknik direktör belirsizliğine son noktayı koydu

Barcelona Başkanı Bartomeu, Teknik Direktör Jose Valverde'nin önümüzdeki sezon da takımın başında olacağını açıkladı. Bartomeu, kulüpteki geleceği tartışma konusu haline gelen teknik direktör Valverde ile ilgili İspanya basınına yaptığı açıklamada, "Ernesto Valverde, gelecek sezon da Barcelona'nın teknik direktörü olacak." ifadesini kullandı.

"Teknik direktörümüze inanıyoruz"

İspanyol teknik adam Valverde'ye güveninin tam olduğunu belirten Bartomeu, "Teknik direktörümüze inanıyoruz. Kulüpte harika iş çıkarıyor. Hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacak doğru kişi olduğunu düşünüyoruz. Valverde, zeki bir insan. Soyunma odasında dengeyi sağlamayı biliyor. Kulübün oyun tarzına hakim. Oyunu okuyabiliyor ve istediğimiz sonuçları almakta başarılı." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 21:06
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