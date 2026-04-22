Baraj taştı: Eski köy sular altında
Gündem

Baraj taştı: Eski köy sular altında

Baraj taştı: Eski köy sular altında

Mersin’in Anamur ilçesindeki Alaköprü Barajı’nda su seviyesinin yükselmesiyle birlikte eski yerleşim alanı yeniden su altında kaldı.

Mevsim yağışlarının etkisiyle barajın doluluk oranı yüzde 99 seviyesine ulaştı.

Akine Mahallesi'nin eski yerleşim yeri, barajdan tahliye edilen suyun altında kaldı.

Su seviyesinin, mahalle camisinin şerefe kısmına yaklaştığı bölge dronla görüntülendi.

Akine Mahallesi Muhtarı Süleyman Duman, Alaköprü Barajı'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su temini için önem taşıdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Eski mahallemiz aşağı tarafta kurulmuştu. Barajdan dolayı yeni yerleşim yerine taşındık. Devletimiz burada yeni yerleşim yeri yaptı. Okulumuz, camimiz, köy konağımız var. Devletimize teşekkür ediyorum. Tarla açma çalışmalarımız da devam ediyor. Üretime devam edeceğiz, ekonomiye katkı sunacağız."

Akine Mahallesi Camisi'nin imam hatibi Taner Şahin de mahallenin yeni yerleşkesinde yapılan camide hizmet vermeye devam ettiklerini anlattı.

