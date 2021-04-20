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Oruç Banyo yapmak, duş almak orucu bozar mı? Yıkanmak orucu bozar mı?
Oruç

Banyo yapmak, duş almak orucu bozar mı? Yıkanmak orucu bozar mı?

Oruçluyken banyo yapak orucu bozar mı? Oruç tutan vatandaşların kafalarında, orucu bozabilecek durumlarla alakalı bir takım sorular var. Birçok kişi geçerli sebeplerden dolayı oruç tutamayabilir. Sabah kalıldığında banyo yapmak orucu bozup bozmayacağı merak ediliyor. Duş alırken dudaklara su kaçması durumunda oruç bozulur mu? sorusunun yanında banyo yapmak, duş almak orucu bozar mı? soruları da bir hayli sorulmakta. Peki çimmek orucu bozar mı, yıkanmak oruç bozuyor mu? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 10:45:00 - 2021-04-20 10:45:50
Banyo yapmak, duş almak orucu bozar mı? Yıkanmak orucu bozar mı?

Mübürak Ramazan ayının bereketinden Müslümanlar istifade etmeye devam ediyor. İslam’ın beş şartından biri olan oruç ibadetini Ramazan ayında yerine getiren Müslümanlar, zaman zaman orucu bozan ve bozmayan durumları da merak etmiyor değil. Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Yıkanmak orucu bozar mı?

Ağız ve burnundan su girip de sindirim organına ulaşmadıkça oruçlu kimsenin yıkanması, orucuna zarar vermez. Nitekim Hz. Âişe ve Ümmü Seleme, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan’da imsaktan sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir (Buhârî, Savm, 25). Bu itibarla, ağız ve burundan mideye su kaçırmamak şartıyla oruçlu kişi yıkanabilir (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220).

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