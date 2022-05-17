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Aktüel Bankalar yarın kaça kadar açık? 18 Mayıs Çarşamba bankalar yarım gün mü? 19 Mayıs’ta bankalar çalışıyor mu?
Aktüel

Bankalar yarın kaça kadar açık? 18 Mayıs Çarşamba bankalar yarım gün mü? 19 Mayıs’ta bankalar çalışıyor mu?

18 Mayıs Çarşamba bankalar yarım gün mü çalışacak? soruları 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın resmi tatil olması nedeniyle vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki 19 Mayıs Perşembe bankalar kapalı mı, 19 Mayıs’ta bankalar çalışıyor mu, tatil mi, açık mı?

Yeniakit Publisher
2022-05-17 18:50:00 - 2022-05-17 18:53:34
Bankalar yarın kaça kadar açık? 18 Mayıs Çarşamba bankalar yarım gün mü? 19 Mayıs’ta bankalar çalışıyor mu?

18 Mayıs 2022 Çarşamba günü bankaların çalışma durumları ile ilgili vatandaşlar merak içinde. Peki, yarın bankalar açık mı? 18 Mayıs Çarşamba günü bankalar öğlene kadar mı açık olacak? 19 Mayıs Perşembe bankalar kapalı mı?

19 Mayıs'ta bankalar kapalı mı?

19 Mayıs Perşembe günü bankaların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Milli bayramlardan biri olan Gençlik ve Spor Bayramı her sene 19 Mayıs tarihinde kutlanıyor. Günün anlam ve önemine uygun etkinlikler düzenleniyor. Bankalarda işleri olanlar bu tarihlerde banka mesai saatlerinde değişiklik olup olmadığını araştırıyorlar. 

Bankalarda işlem yapacak olanlar 18 Mayıs günü mesai bitimine kadar işlemlerini tamamlayabilirler. 19 Mayıs'ta ise resmi tatil olması dolayısıyla banka şubelerinin tamamı kapalı olacak. Ancak bankalar 20 Mayıs günü çalışmalarına devam edeceklerdir.

19 Mayıs’ta fazla mesai ücreti var mı?

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda birçok kutlama ve etkinlik yapılırken, resmi kurum ve kuruluşların yanında özel sektöre de bir gün resmi tatil oluyor. Çalışan özel sektör bugün için fazla mesai ücreti alıyor.

HALKBANK ÇALIŞMA SATLERİ

Halkbank Çalışma Saatleri, 02.06.2021 tarihi itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00’ye kadar müşteri kabul etmektedir.

VAKIF BANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Vakıf Bank çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00’ye kadar müşteri kabul edecektir.

ZİRAAT ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

YAPI KREDİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapı Kredi şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

QNB Finansbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir

ING BANK ÇALIŞMA SAATLERİ

ING Bank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti BBVA şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Denizbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

TEB ÇALIŞMA SAATLERİ

TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

 

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