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Ekonomi Bankalar çarşamba günü mü açılacak? Bankalar ne zaman mesaiye başlayacak?
Ekonomi

Bankalar çarşamba günü mü açılacak? Bankalar ne zaman mesaiye başlayacak?

Kurban Bayramı nedeniyle bankalar da tatil. Bankalardan işi olanlar bankaların ne zaman açılacağını, Bankaların yeniden mesaiye ne zaman başlayacağını sorguluyor. Peki bankalar ne zaman açılacak? Bankalar Çarşamba günü mü açılacak? Bankalar 9 gün tatil yapacak mı?

Yeniakit Publisher
2022-07-10 15:35:00 - 2022-07-10 15:36:08
Bankalar çarşamba günü mü açılacak? Bankalar ne zaman mesaiye başlayacak?

Bayramda bankaların açık olup olmadığı araştırılıyor. Kurban Bayramı tatili 8 Temmuz günü öğleden sonra başladı. 9 Temmuz ise bayramın birinci günü oldu. Yılın ikinci dini bayramı dört gün boyunca devam edecek. Bankalar resmi tatillerde hizmet vermiyorlar. İşte detaylar

13 Temmuz Çarşamba bankalar açılacak mı?

Bayram tatili süresince bankalar açık olmayacak. Arefe günü ise yarım gün hizmet verdi. Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma günü olacak. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz tarihine denk geliyor. 

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı. Kurban Bayramı'nı takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki 13 Temmuz Çarşamba ve 14 Temmuz Perşembe günleri idari izin kapsamına alındı. Bu kapsamda bankalar 18 Temmuz Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak.

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