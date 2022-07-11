Kurban bayramı 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak ediliyor. Bayram sebebiyle bankalar hizmet vermiyor. Bu sebeple bankaların ne zaman hangi gün açılacağı merak ediliyor. Peki, bankalar pazartesi günü mü açılacak?

Bankalar çarşamba günü açık mı? 13 Temmuz bankalar noterler PTT açık mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Haziran’da gerçekleşen kabine toplantısında bayram tatilini 9 gün olduğunu açıkladı. Bayramın ardından 13,14 ve 15 Temmuz’da tatile bağlandı. Bankalar resmi tatillerde hizmet vermiyor. Bu sebeple bankalar 18 Temmuz Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak. Ancak mobil şube ve internet bankacılığı üzerinden fast, fatura ödeme gibi işlemleri yapılabiliyor. Ayrıca 18 Temmuz Pazartesi günü noterler ve PTT’de hizmet vermeye başlayacak.