Kurban bayramı 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Bayram öncesi bankacılık işlemlerinin ne zaman sona ereceği araştırılmaya başlandı. Peki, bankalar arife açık mı?

Bankalar arefe günü açık mı? Arefe günü bankalar kaça kadar açık?

8 Temmuz Cuma günü yani arife günü yarım gün resmi tatil. Bu sebeple kimi banka 12.30 timi ise 13.00’e kadar hizmet verecek. Bayram tatili ise 9 gün sürecek 18 Temmuz Pazartesi günü bankalar yeniden hizmet verecek. Resmi tatillerde mobil şube üzerinden vatandaşlar işlem yapabilecek.

8 Temmuz Cuma Arife Günü

9 Temmuz Cumartesi 1.Gün

10 Temmuz Pazar 2.Gün

11 Temmuz Pazartesi 3.Gün

12 Temmuz Salı 4.Gün