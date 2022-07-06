Bankalar arefe günü açık mı? Arefe günü bankalar kaça kadar açık?
8 Temmuz Cuma bankalar açık mı? Kurban bayramı öncesinde bankacılık işlemi yaptıracak olanlar “Bankalar Cuma günü açık mı?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bankalar kaç gün kapalı olacak? Bankalar temmuzun kaçına kadar kapalı? 8 Temmuz bankalar kaça kadar açık?
Kurban bayramı 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Bayram öncesi bankacılık işlemlerinin ne zaman sona ereceği araştırılmaya başlandı. Peki, bankalar arife açık mı?
Bankalar arefe günü açık mı? Arefe günü bankalar kaça kadar açık?
8 Temmuz Cuma günü yani arife günü yarım gün resmi tatil. Bu sebeple kimi banka 12.30 timi ise 13.00’e kadar hizmet verecek. Bayram tatili ise 9 gün sürecek 18 Temmuz Pazartesi günü bankalar yeniden hizmet verecek. Resmi tatillerde mobil şube üzerinden vatandaşlar işlem yapabilecek.
8 Temmuz Cuma Arife Günü
9 Temmuz Cumartesi 1.Gün
10 Temmuz Pazar 2.Gün
11 Temmuz Pazartesi 3.Gün
12 Temmuz Salı 4.Gün