Bankalar açık mı bugün Ziraat Bankası Halkbank, Vakıfbank: 13 Temmuz 2022 bankalar açık mı?

Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte "Bankalar açık mı, ne zaman açılacak?" sorusuna ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, "13 Temmuz Çarşamba bankalar açık mı, EFT ve havale yapılıyor mu?" ve "Bayram tatili sonrası bankalar hangi gün açılacak?"

Bankalar açık mı?

Kurban Bayramı resmi tatil olduğu için bankalar bayram boyunca kapalı olacak. Bankalar resmi tatillerde hizmet vermiyorlar. Kurban Bayramı tatili arefe günü olan 8 Temmuz günü öğleden sonra başladı. Bankalar 13-14 Temmuz tarihlerinde hizmet vermeye devam edecek. Havale ve EFT işlemleri resmi tatilin ardından yapılmaya başlandı.