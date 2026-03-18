Banka, noter ve eczaneler Arefe günü çalışıyor mu?

Arefe günü, halkın işlemlerini aksatmaması için kurumların çalışma saatleri öne çıkıyor.

19 Mart Perşembe günü yarım gün tatil olması nedeniyle öğleden sonra bankalar, noterler, sağlık ocakları ve eczaneler başta olmak üzere birçok kurum hizmet vermeyecek.

BANKALAR AÇIK MI?

Arefe gününün yarım gün tatil olması nedeniyle bankalar saat 09.00'da açılacak, saat 13.00'te kapanacak.

NOTERLER AÇIK MI?

2026 takvimine göre 19 Mart Perşembe (Arefe Günü) yarım gün tatil olması nedeniyle noterler saat 12.30'dan sonra kapalı olacak.

SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Kamu kurumları ve birçok özel kuruluş öğleye kadar hizmet verip saat 13:00’ten itibaren bayram tatiline girecek.