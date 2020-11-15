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Aktüel Bandırmaspor'da 2 futbolcu ve 2 personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Aktüel

Bandırmaspor'da 2 futbolcu ve 2 personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-15 02:19:25 -
Bandırmaspor'da 2 futbolcu ve 2 personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da, 2 futbolcu ve 2 kulüp personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, son testlerde 2 futbolcu ve 2 kulüp personelinde pozitif bulgulara rastlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Sonuçların ardından ivedilikle gerekli tedbirler alınmış olup, karantina süreci başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

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