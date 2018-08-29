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Ballıbabanın faydalarını biliyor musunuz?

Isırgan otunun arkadaşı olan ballıbaba en az ısırgan otu kadar faydalıdır...

29 Ağustos 2018 Çarşamba 17:45
Ballıbabanın faydalarını biliyor musunuz?

Ballıbaba denmesi çiçeklerinin bal tadında olmasındandır. Isırganotu gibi duvar diplerinde, ağaç altlarında veya gölgeliklerde yetişir.

Çiçeği başta mide bağırsak rahatsızlıklarına; mide zafiyeti, tıkanma ve şişkinliğe karşı ve bağırsakları kuvvetlendirmek için kullanılır. Ayrıca adet rahatsızlıkları, bütün kadın hastalıkları, uyuyamama, sinirlilik, karaciğer, böbrek ve kalp zafiyetine karşı da diğer bitkilerle birlikte harman çayı yapılır. Halk öteden beri kadın hastalıklarından beyaz akıntı, menopoz ve adet rahatsızlıkları ile varis, basur ve idrar tutamamaya karşı kullanır. Dölyatağı ve adet görme düzensizliklerinde günde 2 bardak sarı ballıbaba çayı içilmelidir. Ayrıca, kan temizleyici etkisi vardır. İşeme zorluklarında, ağır böbrek hastalıklarında ve kalp ödemlerinde çok başarılıdır. Çıbanlarda ve varislerde çayıyla kompres yapılmalıdır. Yaşlı kişilerde görülen mesane felcine karşı karışım çayı çok büyük yararlar sağlar.

2 kahve kaşığı ballıbaba çiçeği demliğe konur ve üzerine 300-500 ml kaynar su ilave edilerek 5-10 dakika demlenmeye bıraktıktan sonra oluşan çayı süzülerek içilir.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 17:45
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