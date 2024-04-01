Balkon konuşmasının ardından önemli uyarı! 'Tahriklere kapılmayın'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart balkon konuşması tamamlandıktan sonra partililere dikkat çeken bir uyarı anonsu geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçiminin tamamlanmasıyla birlikte sevenlerine AK Parti Genel Merkezi'nde hitap etti.
Erdoğan coşkulu bir kalabalığa hitap ederken, konuşmasının ardından yapılan anons dikkat çekti.
Anonsta partililere "tahriklere kapılmayın" uyarısı yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştuktan sonra partililere şöyle seslenildi:
Şimdi sizlerden bir ricamız var. Lütfen hiçbir tahriğe kapılmadan, sühulet ve uhuletle evlerinize gidiniz. Sahurunuzu yapınız ve Ramazan'ın tadını çıkarınız.
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