Balkanlar'da ABD'ye bypass

Yeni Akit Ankara

Çinli şirketler, toplam 350 kilometre uzunluğundaki Belgrad-Budapeşte demiryolunun inşaasına başladı. Yeni demiryolu hattı, insanların ve malların Sırbistan ve Macaristan’ın başkentleri arasında yaklaşık iki saatte seyahat etmesini sağlayacak. Demiryolunun Sırp kısmı üç yılda tamamlanacak, Macar kısmı ise 2025’ten önce bitirilerek hizmete açılacak.

108 kilometrelik demiryolu için çalışmalar törenle başladı

Sırbistan’daki Belgrad-Budapeşte demiryolunun yeni bölümünün inşaatı pazartesi günü düzenlenen törenle başladı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ve Çin’in Sırbistan Büyükelçisi Chen Bo’nun katıldığı tören, Sırbistan’ın Novi Sad kentinde gerçekleşti. Novi Sad’dan Kuzey Sırbistan’daki Kelebija sınır kapısına uzanan yüksek hızlı demiryolunun 108 kilometrelik bölümündeki çalışmalar Vucic, Szijjarto, Chen Bo ve Çinli bir temsilci tarafından bir düğmeye basarak başlatıldı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Sırbistan’ın gelişimi için önemli

Törende konuşan Vuciç, demiryolunun Sırbistan’ın gelecekteki gelişimi için önemini vurguladı ve hem Çin hem de Macaristan ile dostane ilişkilere övgüde bulundu. Vuciç, “Bunun tadını çıkaracağız ve hem inşaat hem de daha yüksek maaş ve emekli maaşları, daha yüksek yaşam standartları ve çocuklarımız için daha iyi bir gelecek ile fayda sağlayacaktır” dedi. Vucic, demiryolunun Sırp kısmının üç yıl içinde tamamlanacağını, Szijarto ise demiryolunun 167 kilometre uzunluğundaki Macaristan bölümünün 2025’ten önce bitirilmesi gerektiğini söyledi. Bir video bağlantısı aracılığıyla yaptığı konuşmada, Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC) Başkan Yardımcısı Ning Jizhe, her iki ülkeyi de Belgrad-Budapeşte demiryolunun inşasında kaydettikleri ilerlemeden dolayı tebrik etti. Ning, projeyi “Çin ile Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri (CEEC) arasındaki işbirliğinin amiral gemisi projesi ve Avrupa ulaşım koridorunun ve Çin-Avrupa Kara ve Deniz Ekspres Güzergahının önemli bir parçası” olduğunu söyledi.