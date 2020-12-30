  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 15:47:43 -
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ve Burhaniye ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 5 zanlı yakalandı.

Edremit Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince Burhaniye ilçesinde düzenlenen operasyonda S.T, E.R.Y. ve Y.Y'ye ait ikametlerde narkotik köpeği eşliğinde arama yapıldı.

Aramalarda 256,04 gram sentetik uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 12 fişek ele geçirildi.

Edremit'te ise N.D'nin otomobilinde 205 gram esrar, S.Ö'nün aracında ise 412 gram toz esrar bulundu.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin Edremit Emniyet Müdürlüğündeki sorguları sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kısıtlamanın olacağı 1 Ocak'ta cuma namazı kılınacak mı? İşte cevabı
Gündem

Kısıtlamanın olacağı 1 Ocak'ta cuma namazı kılınacak mı? İşte cevabı

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 1 Ocak'ta cuma namazı kılınacak mı, sorusu akıllara geldi. İl Hıfzısıhha Kurullarının namazın pande..
Cumhurbaşkanı Erdoğan yılbaşı için işareti vermişti! Cezalarla ilgili ilk duyuru validen geldi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan yılbaşı için işareti vermişti! Cezalarla ilgili ilk duyuru validen geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ev partilerine baskın yapılacak" açıklamasının ardından, uygulamaya dair ilk duyuru Bolu'dan geldi. Y..
2021 MTV ne kadar? Motorlu Taşıtlar Vergisi oranı hesaplama
Ekonomi

2021 MTV ne kadar? Motorlu Taşıtlar Vergisi oranı hesaplama

Araç sahipleri tarafından her yıl iki taksitle ödenen MTV içi 2021 zam oranı belli oldu. Vatandaşlar MTV 2021 zam oranlarını merak ederken M..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay