Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ve Burhaniye ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 5 zanlı yakalandı.
Edremit Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince Burhaniye ilçesinde düzenlenen operasyonda S.T, E.R.Y. ve Y.Y'ye ait ikametlerde narkotik köpeği eşliğinde arama yapıldı.
Aramalarda 256,04 gram sentetik uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 12 fişek ele geçirildi.
Edremit'te ise N.D'nin otomobilinde 205 gram esrar, S.Ö'nün aracında ise 412 gram toz esrar bulundu.
Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin Edremit Emniyet Müdürlüğündeki sorguları sürüyor.