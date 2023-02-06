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Aktüel Balıkesir'de okullar bir gün daha tatil edildi
Aktüel

Balıkesir'de okullar bir gün daha tatil edildi

Balıkesir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın da ara verildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 15:19:00 -
Balıkesir'de okullar bir gün daha tatil edildi

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don olayı ve buzlanma tehlikesi, taşımalı eğitimde yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak il genelindeki okullarda eğitime bir gün daha ara verildiği bildirildi.

Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin bir gün idari izinli sayılacağının belirtildiği açıklamada, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile engelli ve hamile kamu çalışanların da idari izinli olacağı kaydedildi.

 

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