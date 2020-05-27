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Balıkesir'de evindeki saksılarda Hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-27 16:26:08 -
Balıkesir'de evindeki saksılarda Hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, evinde Hint keneviri yetiştiren bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Akçay Mahallesi'nde A.Ç.H'nin evde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda A.Ç.H'nin evinde yapılan aramada büyük saksılarda yetiştirilen 19 kök Hint keneviri ile 139 gram esrar, 2 esrar öğütme aparatı, 1 hassas terazi ve kenevir bitkisi yetiştirmede kullanılan düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Ç.H'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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