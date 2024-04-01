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Gündem Balıkesir'de CHP’nin adayı Ahmet Akın Büyükşehir Belediye Başkanı oldu! Ahmet Akın kimdir?
Gündem

Balıkesir'de CHP’nin adayı Ahmet Akın Büyükşehir Belediye Başkanı oldu! Ahmet Akın kimdir?

Yeniakit Publisher
2024-04-01 03:44:00 -
Balıkesir'de CHP’nin adayı Ahmet Akın Büyükşehir Belediye Başkanı oldu! Ahmet Akın kimdir?

Balıkesir'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, resmi olmayan sonuçlara göre, CHP’nin adayı Ahmet Akın Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. İşte Akın'ın hayatı ve biyografisi.

Balıkesir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na CHP adayı Ahmet Akın seçildi. İlçelerin 15'inde CHP, 4'ünde AK Parti 1'inde ise İYİ Parti ipi göğüsledi. Altıeylül'de CHP'li Hakan Şehirli, Ayvalık'ta CHP'li Mesut Ergin, Balya'da CHP'li Orhan Gaga, Bandırma'da CHP'li Dursun Mirza, Bigadiç'te AK Parti'li Mustafa Göksel, Burhaniye'de CHP'li Ali Kemal Deveciler, Dursunbey'de AK Parti'li Ramazan Bahçavan, Edremit'te CHP'li Mehmet Ertaş, Erdek'te CHP'li Burhan Karışık, Gömeç'te CHP'li Melih Bağcı, Gönen'de CHP'li İbrahim Palaz, Havran'da AK Parti'li Emin Ersoy, İvrindi'de İYİ Parti'li Önder Lapanta, Karesi'de CHP'li Mesut Akbıyık, Kepsut'ta AK Parti'li İsmail Cankul, Manyas'ta CHP'li Ahmet Duru, Marmara'da CHP'li Aydın Dinçer, Savaştepe'de CHP'li Ali Koyuncu, Sındırgı'da CHP'li Serkan Sak, Susurluk'ta ise CHP'li Hakan Yıldırım Semizel kazandı.

Ahmet Akın kimdir?

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 1973 yılında doğan Ahmet Akın, Bahçeşehir Üniversitesi'nde siyaset, İngiltere'de dil eğitimi aldı. Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nden mezun olan Akın, Selçuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler üzerine yüksek lisans yaptı. Akın, 25, 26 ve 27. dönem Balıkesir milletvekilliği yaptı. Evli ve 2 çocuk babası olan Akın, 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde de Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığından İYİ Parti'in talebi üzerine çekilmişti.

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